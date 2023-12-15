鑽孔茅台換假酒 杭州拘兩人

【本報綜合報道】浙江省杭州市拱墅區市場監管局周二發布一宗「鑽孔茅台」案件案情。有不法分子在酒瓶上鑽出直徑0.2毫米細孔，從中抽出真酒，再換入假酒，之後用瓷粉填上，最後貼回標籤。警方已抓獲兩名疑犯，正進一步調查案件。

標籤遮蓋小孔 拱墅區市場監管局早前接到商家舉報，懷疑從寧波某商貿公司購入貨值25萬元人民幣（約26.5萬港元）的95瓶53°飛天茅台是假酒。執法人員抽查其中30瓶茅台酒均發現，酒瓶標籤有打孔痕迹，於是聯絡鑑定人員，經揭開標籤後發現瓶上有頭髮絲般粗細針孔。鑑定人員稱，由於針孔特別細小且被遮蓋，別說普通消費者，就是酒類經銷人員也難發現。

經查該批「鑽孔茅台」是寧波某公司分6個批次從上門推銷人員處購入，再供貨給拱墅區上述商家。鑑定人員提醒，可在光線充足的燈下仔細觀察瓶身，重點觀察瓶蓋附近、天地蓋底座、酒瓶標籤、瓶底字體圖案凹陷處等，並用手摸瓶體看有否凹凸點。再用強光手電燈從瓶身前後標間的空白處照射瓶體，尤其注意前後標籤背面有否小黑點。