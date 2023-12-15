低俗包裝博眼球 零食店罰22萬

內媒今年8月報道，南京東路有零食店銷售來歷不明、包裝低俗商品。黃浦區市場監管局執法人員分別前往位於泰康路和南京東路的兩處經營場所，在現場貨架中查出包裝印有「尋歡興奮劑」、「老婆聽話含片」、「一日喪命散」等字樣的奶片產品。經市監部門查明，涉事者於前年兩次從網上購入共660件名為「失戀少女救心丸」、「含笑半步癲」、「艷遇丹」等22種含奶片產品。由於店舖生意不佳，產品一直積壓在倉庫中未售賣，至今年清倉時產品已超過保質期。