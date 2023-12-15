教師罰女生讓同學摑 當局介入

【本報綜合報道】江蘇省淮安市淮陰區一名小學家長周一爆料稱，女兒上周五被老師處罰自扇耳光後，再被老師安排男同學掌摑。當地教體局周二回應稱，已派調查組到校調查，並要求校長再與被打學生家長當面溝通。

家長報警 校方道歉

萬女士稱，女兒橙橙（化名）在淮陰區老張集中心小學讀三年級，班上有一名教英語的年輕朱姓女教師。上周五，橙橙所在班級微信群有家長說孩子臉上紅腫，疑在校被打。經詢問得知，朱老師當日上課時稱有女生吃東西，先命所有女同學起立自扇耳光，再問班上有沒有男生願意幫忙處罰女生，結果多名男生舉手。雖然橙橙沒偷吃東西，也被一名男生掌摑。同晚9時許，萬女士稱，朱老師曾在群中表示，因家中孩子生病、心情不好。對方又解釋，近半個月很多女生在課堂上吃東西，她便讓班上所有女生每人拍自己10次。另有女生家長就男生打人提出質問，男生家長回覆「是老師叫他（男生）打的」。