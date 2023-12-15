天眼拍下 台南男女縱犬殺貓

居民自設護衞隊 動保處敷衍應對 台灣台南市一對男女涉嫌由本年中起，多次放任其家犬獵殺南區一帶多隻流浪貓，直至本月初終被閉路電視拍下過程，派出所卻無視附近居民報案。台媒前天報道，經當地市議員投訴後，台南市警局第六分局重申，警方已鎖定吳姓男子涉案，將通知對方到案說明。

南區居民早前發現，區內一對中年男女由本年中起訓練兩隻黑色家犬，幾乎每天出門放狗獵殺流浪貓，把區內巷道當成獵場，事後還會毀屍滅迹，在偏僻處棄置被咬死的貓屍。為了保護流浪貓，眾人自發成立護衞隊，由天黑到清晨輪流巡邏，同時把相關資料呈交台南市動保處，僅得到敷衍回覆。例如，多人提供該對男女地址，台南市動保處竟說只有車牌號碼，只要查閱相關資料後就會要求車主到案說明，最終沒有下文。

動保處稱證據不足 直至上周二晚上，居民發現該對男女又再外出放狗，任由兩隻家犬咬死一隻橙色流浪貓，整個過程被閉路電視拍下。面對狗主態度囂張，眾人決定直接向鹽埕派出所報案，卻不獲受理，只好改向台南市市議員吳禹寰及蔡淑惠投訴。

當了解事件始末，吳禹寰及蔡淑惠要求市政府嚴懲，同時促請台南市動保處及鹽埕派出所給予交代。台南市動保處確認，南區居民已向警方報案，該處上周五獲報後已與警方聯繫，由於全案涉及刑責，故由警方負責偵辦。被問及有否收到居民早前提交資料，台南市動保處澄清有關證據並不明確，不過此次終於拍到案發過程及車牌號碼，故移請警方偵辦，協助調查真相。

台南市動保處補充，依照刑事優先原則，經搜集相關證據後，將依警察處理動物保護法案件程序，由警方移送地檢署偵辦。如偵辦結果證實狗主故意驅使家犬咬流浪貓，將依照違反動物保護法第25條規定處以兩年以下有期徒刑，併科20萬至200萬新台幣（約5萬至50萬港元）罰金。

狗主將需到案說明 台南市警局第六分局則稱，警方上周二晚上得悉南區發生糾紛案件，已派人前往處理，並把處理過程詳實登載工作紀錄。由於之後再有民眾前來分局反映，鑑於此案權責機關屬於動保處，警方已配合通知吳男到案說明。本報綜合報道