寒潮殺到 多地降20℃ 4預警齊發 有學生凍傷

受內地中東部大範圍雨雪降溫天氣影響，中央氣象台昨天一次過發出寒潮橙色預警、暴雪黃色預警、冰凍黃色預警及大風藍色預警，估計內蒙古中部、陜西北部、吉林東南部及遼寧東部部分地區由即日起至下周日降溫或超過20℃。面對寒流來襲，河南多市政府已宣布昨天停課，陜西洛南家長投訴，市內某間中學宿舍沒有供暖設施，導致孩子四肢慘遭凍傷。

中央氣象台估計，內地將自西向東及自北向南由即日起至下周日早上8時左右先後降溫8至12℃，其中陜西中北部、山西北部和西部、內蒙古中部、河北北部、北京西部、遼寧東部、吉林東南部、河南東部、江南東部和南部、西南地區東南部及華南大部等地降溫多達14至16℃。當踏入下周日早上，最低氣溫0℃線可南壓至貴州南部及江南北部一帶，-10℃線則位於黃淮北部至秦嶺一帶，華北及黃淮北部等地部分地區屆時最低氣溫將接近或跌破歷史同期極值。

大雪範圍廣 河南停課 與此同時，內蒙古中部、吉林東部、遼寧東部、陜西東南部、黃淮大部及湖北西北部等地部分地區由即日起至今午2時左右會有大雪，其中吉林東部、遼寧東部、陜西東南部及河南東部和南部等地部分地區會有10至15毫米暴雪。上述部分地區新增積雪深度5至8厘米，局地可達10厘米以上；陜西大巴山東部、湖北北部、安徽西北部及河南中南部等地部分地區在同一時段會有凍雨。

為了保障學生安全，河南多地前天發出緊急通知提到，全市中小學及幼稚園昨天停課停學。洛陽市教育局宣布，全市中小學、幼稚園及校外培訓機構走讀生昨天停課停學，復課時間將根據天氣情況另行通知。鄭州市教育局要求所有初中、小學及幼稚園走讀生昨天居家學習，是否繼續暫停面授課堂則有待根據天氣情況另行通知。

然而，來自洛南縣第三初級中學家長投訴，學校教室及宿舍均無供暖設施，加上學生宿舍為了安全起見，規定不能使用電熱氈及熱水袋，學生晚上自修返回宿舍需在冷床睡覺，導致手腳都被凍傷，希望上級領導能夠解決供暖問題。

家長投訴宿舍缺供暖 洛南縣科技和教育體育局周二解釋，校舍設計時採取地暖供熱方式，由於熱力管網主管道還未接通，不具備集中供暖條件。為了保證學生人身安全，學生宿舍不得接入明線，防止漏電情況發生，同時考慮到熱水袋及保暖瓶質量不一，有可能導致學生燙傷，故禁止使用熱水袋。當局已要求校方排查了解全校所有學生，一旦發現任何人出現凍傷現象，會立即啟動學生救助機制，保證每名學生溫暖過冬。本報綜合報道