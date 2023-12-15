工作小組開會 美撐台參與國際組織

【本報綜合報道】美國在台協會與台灣駐美國代表處周三在華盛頓召開會議，討論擴大支持台灣參與聯合國體系和其他國際論壇。美國國務院表示，與會者談及全球公共衞生、航空安全、氣候變化與環境、跨國犯罪等全球性挑戰，以及共同提升技術標準與經濟合作機會。

指在多領域提供專業知識 美國國務院發言人辦公室在新聞稿表示，美國在台協會與台灣駐美國代表處召集美國國務院與台灣外交部代表，在華盛頓召開工作小組會議，討論擴大台灣參與聯合國體系與其他論壇。這次討論重點是支持台灣擴大參與世界衞生大會和其他全球公共衞生機構、國際民航組織，以及讓台灣有意義地參與非聯合國國際、區域和多邊組織。

美方與會者強調，台灣在全球關注的很多領域提供世界級專業知識，包括健康、糧食安全、航空綠能燃料、增強婦女經濟與政治權力等。美方重申，支持台灣有意義參與世界衞生組織和國際民航組織。與會者了解與理念相近夥伴密切合作的重要性，同時關切將台灣排除在國際社會外的企圖。