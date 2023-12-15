台查17宗滲透案 趙少康指赴陸應自信

趙少康

【本報綜合報道】台灣下月舉行總統和立委選舉，當地關注境外勢力介入。台灣法務部昨日公布反滲透法已經分案17宗合共29人，包括基隆、彰化、台東、高雄等地多名村里長被招待赴中國大陸旅遊，至今有40人涉妨礙選舉被羈押，當局致力在選前盡快偵結。對於中國大陸招待台灣村里長旅遊，涉嫌干預台灣選舉，國民黨副總統候選人趙少康認為台灣應該有自信，讓對岸看到台灣優點，言論引起爭議。

里長涉受山東招待免費旅遊 台灣各檢察機關截至周二合共受理1,621宗妨害選舉案件，起訴15宗合共9人、羈押40人。其中各地檢署起訴賄選案件兩宗合共一人，聯署行賄案件執行106宗合共233人、羈押35人，扣查235萬餘元新台幣（約59萬港元）現金和一輛車輛。其中基隆市信義區孝岡里長吳石金等15名里長，遭舉報接受山東省煙台市台辦招待免費出遊，基隆地檢署周三搜索吳石金辦公室並約談29名團員，向法院聲押禁見。趙少康表示，村里長赴中國大陸交流要有自信，遭民進黨立委王定宇批評是「公然賄選」。

中國大陸被指針對台灣選舉大搞認知戰，台灣國安局長蔡明彥周三表示，查處假訊息的原則是「惡、假、害」，當局今年通報近700件假訊息給行政院，並向社交媒體舉報，目前已經下架數千個有問題的帳號，必要時移送司法機關偵辦。美國傳媒引述分析公司報告報道，社交媒體出現試圖操縱台灣選舉的行動，相關網絡涉及逾800個Facebook假帳號、13個Facebook專頁及其他TikTok帳戶、YouTube頻道等。