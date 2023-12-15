中俄派17機 日本海東海聯巡

【本報綜合報道】中國國防部昨天宣布，根據與俄羅斯的年度合作計劃，兩國軍方當天在日本海、東海空域實施第7次聯合空中戰略巡航。綜合日本防衞省及南韓國防部消息，中俄兩軍合共派出至少17架飛機，包括各自出動兩架轟炸機執行任務。

中國國防部未有公布行動細節，日本防衞省統合幕僚監部通報，中方出動兩架轟6K轟炸機、一架運8電子作戰機、兩架殲16戰機，以及5架型號不明的戰機；俄方派出兩架圖95MS轟炸機、一架圖142海上巡邏機、兩架蘇35戰機，以及兩架型號不明的戰機。中俄兩軍轟炸機通過對馬海峽上空往返日本海及東海，之後各自飛返基地。

6軍機闖韓防空識別區

南韓聯合參謀本部表示，由兩架中國軍機及4架俄羅斯軍機組成的空中編隊，昨天早上11時53分至中午12時10分進入南韓在東部海域的防空識別區；它們從鬱陵島以北飛入，向獨島（日稱竹島）以東飛行後離開，停留大約17分鐘，未有侵犯韓方領空。南韓軍方事後通過熱線與中方溝通，抗議未有提前通報軍機飛入防空識別區。