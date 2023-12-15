明年5‧1起禁買賣人體器官

【本報綜合報道】內地傳媒周四報道，國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《人體器官捐獻和移植條例》，明年5月1日起施行。當中列明任何組織或個人不得以任何形式買賣人體器官，不得從事與買賣人體器官有關的活動；人體器官捐獻應遵循自願、無償的原則。

強化捐獻 遵循自願原則 該條例共有50條，對《人體器官移植條例》進行修訂並更名，旨在強化對器官捐獻的宣傳引導，進一步推動器官捐獻工作；完善器官獲取和分配制度，實行全流程管理；加強器官移植技術應用管理，保障醫療質量。此外，條例亦完善法律責任有關規定，加大處罰力度，嚴厲打擊器官捐獻和移植領域的違法行為。

其中，條例列明如公民生前不同意捐獻器官，任何組織或個人不得捐獻、獲取其遺體器官；如公民生前未表示不同意捐獻器官，該公民死後，其配偶、成年子女、父母可共同決定捐獻，應採用書面形式表達。條例亦補充應追究相關刑事責任的情形，提高原有的罰款數額，並加大行業禁入處罰力度。