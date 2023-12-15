南海射水炮 加國批恫嚇 華稱合法

【本報綜合報道】中國與菲律賓近日在南海發生摩擦，加拿大加入批評中方發射水炮等舉措危險；中國駐加拿大大使館周三斥責加方妄加指摘，中方在黃岩島和仁愛礁的正當合法維權執法行動，中方表示強烈不滿和堅決反對。海南清瀾海事局昨日發布航行警告，當日至周六每天晚上8時至11時在南海部分海域進行軍事訓練。

加拿大外交部發表聲明，表示中方近日針對菲律賓民用和政府船隻採取的行動，包括發射水炮、衝撞、使用遠程聲學裝置，危及人員性命，是其在南海最新的恫嚇行為，令人日益憂慮。加方批評中方所為明顯無視航行權利和自由，不符合國際法下的義務，強調加方仍致力遵守根據國際法和平解決爭端的原則。

中國駐加拿大大使館發言人指上述聲明罔顧事實，顛倒黑白，菲方船隻未經中方允許擅自侵闖黃岩島和仁愛礁鄰近海域，中國海警依法採取必要措施，現場操作專業克制、合理合法。發言人又指中方一貫尊重並支持各國根據國際法在南海享有的航行和飛越自由，但不承認南海仲裁案裁決，不接受基於該裁決的主張和行動。

日本東盟擬增海洋安保合作 另外，日本傳媒昨日報道，下周日在東京舉行的紀念日本與東盟開啟交流50周年的特別首腦會議聯合聲明草案中，將寫進入「加強海洋安全保障的合作」。