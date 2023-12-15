與華軍事對話原可更早 傳美官秘密訪台致推遲

英國傳媒昨日引述知情人士報道，中美兩國元首11月15日在美國加州三藩市會晤前，負責中國事務的美國國防部副助理部長蔡斯（Michael Chase）與中國軍方高層舉行會談；雙方原計劃可以更早會面，後因蔡斯秘密訪問台灣而破局並押後。

報道指，中美元首舉行莊園會晤前，美國國防部率先向中方提案恢復軍事高層對話，蔡斯與中國駐美國大使館武官、解放軍少將劉展近日會面，討論明年一系列軍方高層接觸，反映雙方軍事關係改善取得進展。繼美國時任國會眾議院議長佩洛西去年8月訪問台灣，蔡斯半年後、即今年2月據報訪問當地，並成為1979年中美建交後，首名訪台的美國國防部副助理部長，導致中國大使館暫停劉展與蔡斯的所有通訊。

冀重啟海軍安全磋商機制 知情人士指出，中美安排軍事高層接觸需時，原因之一是官僚主義，加上李尚福被免去中國國防部長職務後繼任人選未明。若暫時無法進行中美國防部長對話，美方官員希望中方同意美軍參謀長聯席會議主席布朗與中央軍事委員會委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立通話，亦希望美國印太司令部司令阿奎利諾與中方對口會面。

報道同時提到，美國希望重啟中美海上軍事安全磋商機制，擔憂中國戰機愈來愈頻繁逼近美國偵察機的危險行為，希望討論相關問題。美方國防官員強調，高層對話不可能一夜間恢復，但需要確保雙方高層可開展實質對話。中國國防部發言人張曉剛昨日表示，美方需要切實採取客觀理性態度，與中方相向而行，有效管控分歧。

傳美航母打擊群將進南海 另一方面，外界持續關注中美兩軍在西太平洋地區的動向，解放軍航空母艦山東號周三停靠海南島榆林海軍基地，意味結束歷時大約一個半月的巡航。該艦今年10月26日率領編隊由西向東穿越巴士海峽，從南海進入菲律賓海，至11月9日由南向北過航台灣海峽，前往渤海一帶海域演習；周一再度穿越台灣海峽南下返回海南島。

美國目前在西太平洋地區部署卡爾文森號航空母艦打擊群，目前位於菲律賓海，網上有消息指它即將取道蘇祿海，由東向西穿越菲律賓進入南海。值得留意的是，卡爾文森號原本配備用於後勤運輸的CMV22B魚鷹運輸機，但受到魚鷹運輸機上周三起全面停飛檢查影響，該艦上周五改用上一代的C2A灰狗艦載運輸機執行有關任務。本報綜合報道

蔡斯負責處理涉及中國的事務。 劉展是中國駐美國大使館武官。 解放軍航空母艦山東號動向一覽