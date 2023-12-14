美歐減少援助 烏戰沒法延續

俄羅斯總統普京提出烏克蘭戰爭新的停戰條件，包括維持現有領土的轉變，和去納粹化，其中少了原來烏克蘭去軍事化的要求。這樣的停戰條件，對烏克蘭澤連斯基政府來說，是難以接受的。一是領土被佔，作為總統和政府，不可能割地求和。二是普京稱烏克蘭政權被一小撮新納粹主義分子挾持，意即澤連斯基政權為新納粹主義者，去納粹化便是要政權更換，澤連斯基下台，這樣的城下之約，實質是要烏克蘭政府投降。

而普京的堅持是有現實的理由：一是烏克蘭的大反攻完全失敗，顯示出烏軍是沒法打敗俄軍，沒有收復失地的希望。二是美國生變，國會阻撓拜登政府的援烏計劃，美國餘下可支援烏克蘭的軍費經援開始不夠。美國意圖由歐盟填補援烏不足的經費缺口，但歐盟已表示不願意。事實上，歐盟援烏已達2,000億美元，大反攻失敗，進一步援助不會有效果。歐盟內部一如美國國會已經不滿，傾向於不再援助，更不用說加大援助以補美國造成的缺口。

基輔極度依賴外援 普京說，缺少西方的援助，烏克蘭戰爭與烏克蘭政府不能維持多於一周。烏克蘭戰爭與烏克蘭政權已經是明顯地極度依賴外來援助，一旦斷供，即使俄軍不乘勢搶攻，烏克蘭方面都會自動崩潰，沒有力量維繫經濟社會，更遑論與俄軍攻防作戰。

外援不來，烏克蘭便處於生死存亡關鍵一刻。以巴之戰進一步惡化，美國與歐盟正焦頭爛額，無力顧及烏克蘭，且烏國反攻已失敗。不投降，即使俄羅斯不出擊，戰爭僵持，成泥沼之戰，美國與歐盟的財力不足以應付。美國軍工工業得益，卻沒法與美歐其他利益集團分享，債務危機已逐步形成政治危機，急於要找方法解套。烏克蘭停戰談判可能便是美國與歐盟最可行的選擇，美俄近月已進行不公開談判。若美國與歐盟真的停止或減少援烏的力量，和談更顯迫切。或許屆時澤連斯基等會棄國外逃，和談更會少了障礙。

不過，普京反對停戰採韓戰模式，理由或許是韓戰後期戰情僵持，雙方沒能力壓倒對方。烏克蘭戰爭若停戰，必然是美歐援烏大減，烏克蘭政權沒法維持，戰場上大有可能全面崩潰。只是俄羅斯不願佔領烏克蘭全境，才以停戰談判解決。

以巴之戰惡化，美國與歐盟內鬥加劇，烏克蘭代理人之戰便難以繼續了。

研究所所長 陳文鴻