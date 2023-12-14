德赴法通宵列車 隔9年復運

【本報綜合報道】從德國柏林到法國巴黎的通宵列車服務之前停止9年，復運的首班夜班列車周一晚上8時28分從柏林出發，翌日上午10時39分抵達巴黎，為乘客提供飛機以外的另一種交通選擇。

需時14小時 靠政府補貼 這趟夜間列車從柏林到巴黎需時14小時，每周運行3次，明年10月起改為每天一班。乘客可以選擇普通座位、6床位車廂、私人臥鋪包廂，包廂可以容納一名至3名乘客；最便宜的票價不到30歐元（約252港元）。

這條線路由法國國家鐵路公司和德國聯邦鐵路公司聯合運營，德國交通部長韋辛在柏林發車時指出，這是夜班列車聯盟的新時代。在列車上過夜的法國交通部長波恩在巴黎車站告訴記者，這次旅行非常精彩。

負責組織兩國文化交流的法德青年辦公室大使沃爾茲指︰「坐上火車，一覺醒來就到了巴黎，這真是太棒了。」歐洲不少夜間列車須依靠政府補貼才能夠收支平衡，隨着乘客和決策者尋求比飛機更潔淨的交通替代方式，鐵路行業將經歷復興。