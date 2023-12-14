前在野黨魁涉嫌賄選 首爾檢方提請批捕

宋永吉否認涉案

檢方表示，宋永吉利用自身政治地位收受巨額非法政治資金及行賄。檢方基於案件的嚴重程度，防止有人銷毀手機毀滅證據，要求法院簽發逮捕證。宋永吉涉嫌2021年3月至4月期間，與南韓水資源公社常任監查委員姜來求、共同民主黨前副秘書長李炡根等人合謀，分兩次向共同民主黨國會議員尹官石行賄6,000萬（韓圜‧下同，約35.7萬港元）。為了行賄，宋永吉收取企業家金×500萬（約3萬港元）賄款。