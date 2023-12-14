前在野黨魁涉嫌賄選 首爾檢方提請批捕
【本報綜合報道】南韓首爾中央地方檢察廳反貪偵察二部昨日提請法院，批准逮捕在野共同民主黨前黨魁宋永吉，涉嫌賄選，違反《政黨法》、《政治資金法》、《特定犯罪加重處罰法》。
宋永吉否認涉案
檢方表示，宋永吉利用自身政治地位收受巨額非法政治資金及行賄。檢方基於案件的嚴重程度，防止有人銷毀手機毀滅證據，要求法院簽發逮捕證。宋永吉涉嫌2021年3月至4月期間，與南韓水資源公社常任監查委員姜來求、共同民主黨前副秘書長李炡根等人合謀，分兩次向共同民主黨國會議員尹官石行賄6,000萬（韓圜‧下同，約35.7萬港元）。為了行賄，宋永吉收取企業家金×500萬（約3萬港元）賄款。
宋永吉也收受無黨籍國會議員李成萬1,000萬（約6萬港元）選舉資金，之後分兩次賄賂共同民主黨地區分部負責人合共650萬（約3.9萬港元）。2020年1月至翌年12月期間，宋永吉通過周邊後援組織，收取7人提供的非法政治資金7.63億（約454萬港元），並接受非法請託，宋永吉上周五接受檢方問話時否認涉案。
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