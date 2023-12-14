傳岸田向安倍派開刀 自民黨高層料請辭

【本報綜合報道】日本執政自民黨政治獻金回扣醜聞持續發酵，盛傳首相岸田文雄率先向黨內最大派系、俗稱「安倍派」的清和政策研究會「開刀」。隸屬「安倍派」的自民黨政務調查會長萩生田光一傳出有意辭職，預計將提交辭呈。

報道指，岸田文雄計劃今天公布撤換隸屬「安倍派」的經濟產業大臣西村康稔、內閣官房長官松野博一、總務大臣鈴木淳司、農林水產大臣宮下一郎，繼任人從具有內閣職位經驗的非安倍派人士中挑選，又計劃撤換5名「安倍派」副大臣及撤換6名政務官，但考慮各人意願再決定。盛傳他亦計劃撤換萩生田光一、國會對策委員長高木毅等黨內高層，惟考慮到明年起草財政預算案日程等因素後，或會押後決定。

在野黨提出不信任動議 在野立憲民主黨昨趁眾議院今年休會前最後一天，提出針對岸田文雄內閣的不信任動議。岸田文雄在眾議院表決前到自民黨本部會見副總裁麻生太郎、幹事長茂木敏充等黨內高層，確認將動用多數票否決不信任動議。對於俗稱「岸田派」的自民黨派系宏池會同樣存在瞞報收支情況，岸田文雄稱宏池會事務局將徹查事件，收到報告後作出適當解釋。