氣候協議草案達共識 近200國允減用化石燃料

經歷大約兩周談判，正在阿聯酋杜拜舉行第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）昨天「加時」後終於落幕，並就協議草案文本達成共識。近200個國家代表同意逐步減少使用化石燃料，避免加劇氣候變化，屬歷來首次之餘，或象徵石油時代踏入最後時刻。COP28主席賈比爾提到，縱使各方達成歷史性協議，需實現相關內容才算成功。

COP28由11月30日開始，原定前天結束。賈比爾周一公布大會協議草案，獲納入措施包括到2030年把全球可再生能源產能提高兩倍、迅速逐步減少未加裝減排設施煤炭，限制批准新煤炭發電、推動零排放和低排放技術應用，包括碳捕獲、利用和儲存等清除技術、氣候融資及氣候適應目標。

未提淘汰 部分國家不滿 然而，草案未有直接提及「逐步減少」或「淘汰化石燃料」等措詞，亦沒有直接提及「石油」和「天然氣」，也沒有要求富裕國家履行更多氣候義務，以及實現公平氣候適應，確保富裕國家提供公平且必要支持，反而呼籲各國「以公正、有序和公平方式減少化石燃料的消費和生產」，觸發部分國家及民間社會不滿。

面對沙特阿拉伯為首石油輸出國組織（OPEC）及其他產油國拉鋸，大會昨天進入加時，一度引發陷入僵局疑慮。經商議後，多國代表昨天同意，以公正、有序及公平方式，從能源系統中化石燃料過渡其他類型，以便在符合科學情況下於2050年前實現淨零排放，屬聯合國氣候變化大會舉行近30年來，各國首次同意擺脫使用化石燃料。

當得悉協議草案文本獲得通過後，賈比爾稱讚各國作出全面回應，制訂行動計劃，維持攝氏1.5度目標在可及範圍，並說：「我們應對達成這項歷史性成就感到自豪」。美國總統氣候特使克里形容，這是多邊主義真正走在一起時刻，人們考慮個人利益之餘，同時試圖定義共同利益。本報綜合報道