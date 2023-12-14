波蘭新總理就職 籲西方續援烏克蘭

波蘭眾議院以248票對201票通過新內閣的信任投票，圖斯克在就職演說中呼籲波蘭政治階層團結，強調在俄羅斯越境發動侵略戰爭之際，波蘭經不起分裂，新政府任務是堅定地要求西方社會下定決心幫助烏克蘭。他指摘部分西方國家政客對烏克蘭局勢感到厭倦的說法不堪入耳，並對數萬名烏克蘭人在衝突中傷亡表示憤慨。

圖斯克強調，波蘭將是美國忠實、穩定的盟友，對自身實力和重要性充滿信心，又指出波蘭難以獨立處理邊境難民問題，必須與國際社會合作。在國內事務方面，他表明繼續推行右翼法律與公義黨受歡迎的社會政策，例如向有子女的家庭發放現金，但中止在國家森林和林地大規模伐木的做法，強調樹木是神聖國家資源。