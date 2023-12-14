烏總統訪美索援金 共和黨要求交代用途

烏克蘭總統澤連斯基周二訪問美國，先後與美國總統拜登及國會參眾兩院領袖會面，爭取美方通過新一筆援助資金；惟美國共和黨態度仍然強硬，要求清楚交代如何確保不會浪費美國納稅人的金錢。烏克蘭翌日雪上加霜，首都基輔再度遭受俄羅斯大規模空襲，造成至少53人受傷，澤連斯基揚言必定作出回應。

拜登在白宮橢圓形辦公室接見澤連斯基一行人，他首先提到國會必須在聖誕假期前批准對烏克蘭發放補充資金，否則如向俄羅斯總統普京送上最好的聖誕禮物，並表示已經呼籲國會做正確的事；又稱俄羅斯在今年冬季再度轟炸烏克蘭電網，目標是令當地家庭在全年最寒冷之時沒有電力及暖氣，「我們不可以及不會讓他成功」。

澤連斯基向拜登通報戰況，宣稱部隊正在取得進展，包括成功在黑海擊敗俄羅斯，又表示接近60萬名士兵在戰場作戰，「他們每天都證明烏克蘭可以戰勝」。他指出今次訪美是與拜登商討，如何加強烏方防空及摧毀俄方後勤的能力，並透露明年目標明確，就是令俄羅斯失去優勢及干擾其進攻行動，形容「我認為這是實際的」。

拜登疑對烏態度轉變 二人之後在白宮出席聯合記者會，英國傳媒報道，拜登對美國援助烏克蘭的態度出現變化，相比以往承諾「不論需要多長的時間，都支持烏克蘭直至擊敗俄羅斯」，他今次卻提到「只要我們可以，我們將持續向烏克蘭供應關鍵武器及裝備」，並承認一旦沒有補充資金，「我們協助烏克蘭回應迫切作戰需求的能力將快速完結」。

澤連斯基同日也與全體美國國會參議員會面，以及與共和黨籍的國會眾議院議長約翰遜舉行會談。烏克蘭總統府表示，澤連斯基強調美國明年繼續支援烏克蘭的重要性，重申烏方以最大的責任心利用美方軍事及財政援助，並在戰爭期間繼續改革。

約翰遜表示，拜登政府需要清楚交代美方在烏克蘭的行動，以及如何合適地監管用於烏克蘭的開支，並需要對美國邊境政策作出變革性的改變。參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，國會在聖誕假期前通過任何協議幾乎是不可能；拜登批評共和黨挾持援助資金為「人質」，試圖推動該黨極端的邊境議題，呼籲達成真正的解決方案。

俄無人機導彈襲基輔 與此同時，俄羅斯繼續對烏克蘭的冬季空襲行動，烏克蘭空軍周三早上表示，過去一晚擊落俄方10架自殺式無人機及10枚彈道導彈。來襲的無人機從克里米亞半島起飛，絕大部分在敖德薩州上空被摧毀；來襲的彈道導彈型號不明，目標都是基輔，它們被截擊後產生的碎片擊中建築物，引發火警及其他破壞，其中20名傷者送院。本報綜合報道