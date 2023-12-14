哈佛校董會支持校長留任

蓋 伊

【本報綜合報道】美國頂尖學府哈佛大學、賓夕凡尼亞大學、麻省理工學院的校長，日前在國會眾議院迴避反猶言論是否違反大學行為準則的提問，引發輿論要求辭職。哈佛大學校董委員會周二宣布，一致支持校長蓋伊（Claudine Gay）留任。

但指質詢時應向反猶主義說不 哈佛大學校董會周一召開會議後，翌日上午發表聲明，重申支持蓋伊繼續領導哈佛大學。校董會經過廣泛討論，確信她是幫助社區愈合創傷、解決面臨嚴重社會問題的正確領導者，但同意對方在質詢時應該更堅定拒絕反猶主義，強調她已經為此道歉。

哈佛大學全部5名在世前校長於周二晚上發表聲明支持校長蓋伊，署名包括多次批評蓋伊的美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）；超過700名哈佛大學現任教職員及800多名黑人校友，在周一亦先後表態支持蓋伊留任。

然而，蓋伊捲入論文抄襲風波，涉及4篇論文橫跨1993年至2017年，包括博士論文。哈佛大學校董會周二回應時表示，獨立審查認為蓋伊的著作在少數情況下引用缺失，但未違反校方學術不當標準。蓋伊主動要求更正兩篇文章合共4處內容，加插遺漏引文和引號。