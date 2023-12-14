以軍向哈馬斯地道灌水 人質家屬憂心

【本報綜合報道】美國傳媒周二報道，以色列國防軍開始向巴勒斯坦加薩地帶的回教激進組織哈馬斯地道網絡灌注海水；有被哈馬斯扣押人質的家屬憂慮危害人質安全。美國總統拜登周二指出，有人主張地道內沒有人質，但他不知事實是否如此。

知情美國官員透露，哈馬斯地道網絡綿延約482公里，包括厚重防爆門，以色列仍然評估水淹地道的效用；灌水過程可能長達數周，行動處於早期階段。以色列上月在加薩地帶安裝5台水泵，其後增設兩台並初步測試，而行動此時開始。部分拜登政府官員擔心，使用海水效果可能不佳，以及危及加薩地帶的淡水供應。埃及2015年曾經用海水灌入加薩地帶拉法口岸的走私地道，引發附近農民抱怨農作物受損。

以色列國防部長發言人拒絕回應報道，指地道行動屬於機密。以色列官員稱，哈馬斯利用地道網絡調動戰鬥人員，儲存火箭及彈藥，使哈馬斯領袖得以指揮和控制部隊，部分人質可能被關押在地道。

被指白磷彈傷平民 以軍解畫 另外，美國傳媒周一報道，以色列國防軍10月16日發射白磷彈攻擊黎巴嫩南部，導致9名平民受傷。以色列國防軍發表聲明回應，表示選擇使用含白磷的煙霧彈，取決於作戰需要及對比替代品的有效程度；上述炮彈是用來製造煙幕，而不是攻擊或引燃，不符合法律上的武器定義。聲明強調除非有特殊情況，否則根據現有程序，不會在城市地區使用白磷彈。