以方稱檢兩人質屍 料哈馬斯仍挾逾百人
【本報綜合報道】以色列國防軍周二宣布，在巴勒斯坦加薩地帶找到兩名人質遺體，相信回教激進組織哈馬斯挾持135人，透過搜索及最新情報證實其中18人遇害。
以軍第551傘兵旅、軍事情報局504部隊深入加薩戰鬥，在一條地道深處發現27歲女子撒迦利亞（Eden Zecharya）、36歲士官長達多（Ziv Dado）的遺體。哈馬斯武裝分子10月7日突襲以色列當天，撒迦利亞在音樂會場地失蹤，但不清楚她是否死於襲擊。達多生前隸屬以軍第1戈蘭尼步兵旅第51營，負責後勤事務，他在10月7日陣亡，葬禮同月25日舉行。以軍在尋找人質遺體過程中有兩名士兵陣亡，其中一人是戰時內閣部長艾森科特的25歲兒子蓋爾（Gal Eisenkot）。
以軍再添8員亡
以軍周三有8名軍官及士兵陣亡，包括第1戈蘭尼步兵旅第13營營長格林伯格中校、第13營連長梅爾達西少校、第51營連長巴爾少校、空軍第669特種戰術救援部隊排長謝利少校。以軍周一有3名少校及一名士官長陣亡，展開加薩地帶地面行動迄今共113人陣亡。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：