以方稱檢兩人質屍 料哈馬斯仍挾逾百人

以軍第551傘兵旅、軍事情報局504部隊深入加薩戰鬥，在一條地道深處發現27歲女子撒迦利亞（Eden Zecharya）、36歲士官長達多（Ziv Dado）的遺體。哈馬斯武裝分子10月7日突襲以色列當天，撒迦利亞在音樂會場地失蹤，但不清楚她是否死於襲擊。達多生前隸屬以軍第1戈蘭尼步兵旅第51營，負責後勤事務，他在10月7日陣亡，葬禮同月25日舉行。以軍在尋找人質遺體過程中有兩名士兵陣亡，其中一人是戰時內閣部長艾森科特的25歲兒子蓋爾（Gal Eisenkot）。