聯大通過 促以哈人道停火

【本報綜合報道】聯合國大會周二舉行緊急特別會議並通過沒有約束力的決議，要求巴勒斯坦加薩地帶立即人道主義停火。這項決議沒有提到或譴責回教激進組織哈馬斯，奧地利及美國各自提交修正案，但因贊成票不多於三分之二而不獲得通過。

決議草案在153票贊成、10票反對、23票棄權下獲得通過，反對的國家包括美國及以色列，棄權的國家包括英國、德國、烏克蘭；它的內容與此前被美國否決的安理會決議草案幾乎相同，包括強調根據國際人道法，巴勒斯坦及以色列平民必須受到保護，要求立即無條件釋放所有人質，以及確保人道准入。埃及代表阿拉伯國家集團提交這份決議草案，表示以色列作為佔領國，在國際法下沒有行使自衞的權利。

以代表：決議將延長加薩死亡 以色列常駐聯合國代表埃爾德安在表決前發言，他批評決議通過只會延長加薩地帶的死亡及破壞，質問為何有人想協助唯一意圖是摧毀以色列的哈馬斯，繼續其恐怖統治、實現其邪惡計劃。

美國常駐聯合國代表托馬斯－格林菲爾德重申，聯合國目標必須是永久地阻止死亡、破壞、毀滅，這不是哈馬斯希望看到的未來；又要求所有國家一致譴責哈馬斯對以色列的恐怖行動，反問「為甚麼譴責哈馬斯這麼難」。