拜登：以色列無差別轟炸 漸失國際認同 盟友現裂痕

以色列對巴勒斯坦加薩地帶發起軍事行動超過兩個月，造成當地大批平民死傷及釀成人道主義災難。美國總統拜登周二罕有公開警告，以色列實施無差別轟炸，開始失去國際社會的支持；以色列總理內塔尼亞胡同日表態與盟友美國唱反調，表明不會重蹈覆轍，加薩地帶在戰後絕不交由巴勒斯坦自治政府管治。

埋怨內塔尼亞胡拒絕兩國方案 拜登在首都華盛頓一場民主黨競選籌款活動作出上述言論，被外界視為以色列與回教激進組織哈馬斯10月爆發衝突以來，他對內塔尼亞胡政府處理戰事手法的最嚴厲批評。拜登批評內塔尼亞胡領導的強硬派政府，形容那是以色列歷史上最保守、向解決以巴問題「兩國方案」說不的政府，認為內塔尼亞胡需要對此作出改變，否則難以取得進展；又聲稱部分以色列政府官員希望懲罰所有巴人，而非只是哈馬斯。

對於以色列自開戰以來幾乎無間斷轟炸加薩地帶，據報造成超過18,400名巴人死亡，拜登首先指出以色列的安全可以依靠美國，並提到現時依靠的對象不只美國，還有歐盟以及絕大部分國家支持，但同時警告「當他們實施無差別轟炸（加薩地帶）時，開始失去這些支持」。他也重申美國對以色列的支持，表明對方有行使自衞的權利，「猶太人的安全、以色列作為一個獨立猶太人國家的安全處於危急關頭」。

以方不願戰後加薩交巴人政府 內塔尼亞胡同日發表聲明，首先感謝美國支持以色列摧毀哈馬斯及拯救人質，表示與拜登及美國官員密集討論後，「我們得到展開地面行動及制止要求停戰之國際壓力的全面支持」。惟他承認與美國就戰後加薩地帶發展存在分歧，希望雙方可以達成共識，「我想澄清我的立場，我不會容許以色列重複奧斯陸協議的錯誤」。奧斯陸協議1993年簽署，它創立巴勒斯坦自治政府，管治約旦河西岸地區及加薩地帶。

內塔尼亞胡解釋反對巴人政府管治加薩地帶的原因，他說：「當我們公民及戰士作出龐大的犧牲後，不可能把加薩地帶交給教育恐怖主義、支持恐怖主義、資助恐怖主義的人士。加薩地帶將不是哈馬斯斯坦或法塔赫斯坦。」法塔赫是巴勒斯坦最大分支組織，主張以和平及政治手段解決以巴衝突；哈馬斯2007年起控制加薩地帶。

美國傳媒報道，拜登政府最近數周施壓以色列官員，要求開始着手策劃加薩地帶在戰後的發展，美方堅持不能夠排除最終建立的巴勒斯坦國，反對任何以色列在戰後控制加薩地帶的方案，以及不同意更改加薩地帶邊界使其領土範圍減少。以色列有意在加薩地帶邊境設立安全緩衝區，防止哈馬斯再度突襲，被指是侵佔巴人土地。本報綜合報道

以色列地面部隊繼續在加薩地帶作戰。 加薩地帶最新戰況

（截至12月12日） 以色列空襲加薩地帶汗尤尼斯造成大批巴人死亡。（Getty Images圖片） 汗尤尼斯被以色列炸至如同廢墟。