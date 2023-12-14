瑞幸咖啡傳強迫員工頻繁洗手

【本報綜合報道】內地連鎖咖啡品牌近日傳出要求門店員工頻繁洗手、做清潔及消毒，導致員工手部皮膚變得粗糙、甚至出現乾燥爆裂和褪皮等情況。多名員工證明事件屬實，惟咖啡店至今仍未有回應。

內媒周二報道，瑞幸咖啡要求員工每到整點必須洗手，摸過頭髮、圍裙等也要洗手，雙手至少揉搓20秒，要隔着抹手紙關水龍頭。此外，門店抹布按用途分成3種顏色，其中用於清潔食物接觸面的抹布每30分鐘要更換一次，更換時要放在消毒水中浸泡，而消毒水亦要每3小時更換一次。

前員工稱因爛手離職 按此要求，員工每天工作8小時便至少要洗手8次，清洗抹布22次，觸碰消毒水22次。閉店後，員工還要用清潔劑清洗奶缸、剪刀、冰勺、量杯、茶夾、咖啡機奶倉等。有員工擔心工作不便所以沒戴手套，卻因頻繁用洗手液搓手致雙手乾癢、出現脫皮和過敏症狀。更有前員工稱，因為頻繁洗手導致爛手而離職。

為了減少手部傷害，有員工惟有假裝洗手，並避開閉路電視鏡頭。但據指一些分店的監控堪稱「無死角」，有員工便因為洗手少了一秒而被扣分，輕則扣人工，重則辭退。因此，員工想假裝洗手、減少洗手次數很艱難。