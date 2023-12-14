疑毒害前市議員 離職司機捱告

【本報綜合報道】台灣民進黨前台北市議員蔡坤龍去年食用吳姓司機代買的午餐後不適，其後被測出是「變性血紅素血症」，最終檢回一命。蔡懷疑是吳男落毒，報警提告。台媒周一報道，士林地檢署根據相關證據，認定吳男嫌疑重大，起訴他傷害罪。

代買午餐 行徑可疑 56歲的蔡坤龍去年11月24日中午12時許，因食用菜頭湯後身體不適送院，經診療發現並非單純的食物中毒，而是罕見的變性血紅素血症。他其後轉送榮民總醫院，並緊急注射解毒劑，住院兩天才出院。事發一個月後，蔡持診斷證明書報警稱，當日他喝下湯時覺得口感怪異，懷疑遭人落毒。剛好平日給他送餐的吳男當日離職，並將午餐交由蔡的秘書送給他，因此他認為吳男嫌疑重大。

檢方偵查時，吳男辯稱當日他開車從桃園買午餐帶回台北，但忘記在哪買的。他將午餐交由蔡的秘書轉送，離職當天有發訊息給蔡稱「不做了」。檢方認定，吳男與平時作息不同，離職當天將午餐交給秘書轉送蔡，行徑可疑，且中毒的藥物罕見，吳、蔡又疑有金錢等糾紛，雖然未扣查到菜頭湯及毒物，但綜合諸多疑點及間接證據，均指向吳男有下毒嫌疑，因此依法起訴。