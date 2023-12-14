養老公司涉非法集資 重慶立案偵查

稱年利率達12%

舒女士前後投入10萬元（約11萬港元），惟她簽訂協議後只拿到4,200元（約4,570港元），未收到其他補貼和利息，一年限期到了仍拿不回本金。她透露，自己把錢轉帳給門市馮姓工作人員的私人帳戶，其後獲悉公司資金緊張，無力返還本金。中頤養老公司被列入失信公司名單，而向舒女士借錢的中頤美好科技有限公司也被列入限制高消費企業名單，兩間公司面對大量訴訟。