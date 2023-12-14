外地戶籍另類投考 家長捐血儲分選校

浙江武義指標 高分優先 讀心儀小學要獻錢 內地網絡近日流傳，浙江省金華市武義縣某間小學日前在通知提到，外地戶籍學生入讀當地小學須按積分制選校，家長可透過捐血及捐款等方式加分，每捐血100毫升可得2分，被視為變相強制捐血及捐款。武義縣行政服務中心周一重申，外地戶籍學生家長積分愈高愈優先選擇學校，即使沒有積分也不影響子女上學，只是可能無法入讀理想學校。

籲盡早辦居住證計分 一名網民周日在網上發布一則某間小學通知，內容提及外地戶籍學生家長明年9月若計劃入讀當地小學，將採取積分入學政策，各公辦小學採用積分由高到低擇優取錄，家長需為此提前準備，例如盡早辦理居住證，理由是居住年限愈長分數愈高。

此外，通知提及外地戶籍學生家長可透過參與其他公益服務獲得分數，例如參加無償捐血，每捐血100毫升可以得分，一次性捐血400毫升更可取8分，最多可獲30分。

若參與造血幹細胞採樣，家長也可得到10分，完成造血幹細胞捐獻更可獲30分。

若不想捐血或參與造血幹細胞採樣，外地戶籍學生家長亦可參加一次兩小時以上政府部門公益活動，完成後可得1分，最高限15分；向慈善機構捐款1,000元人民幣（約1,100港元）亦可得到兩分，上限20分。

上述通知流出後，部分網民反問：「難道武義縣實施的不是9年義務教育？」武義縣教育局周一稱，當地新市民孩子最近3年入讀小學均採取積分入學政策，家長捐血只是一種加分方法，另可透過見義勇為或辦理營業執照等方式加分。

家長年齡職業有影響 根據武義公安微信公眾號本年3月28日發布《武義縣新市民量化積分管理實施辦法（試行）》規定，當地新市民子女義務教育階段入學積分按照《武義縣新市民量化積分管理賦分標準》計算，由省級共性指標及武義縣個性指標構成。

在省級共性指標中，家長年齡、文化程度、職業技能、繳納社保及居住時間均屬計分範圍。武義縣個性指標賦分標準（加分項）則包括居住情況、創業情況、投資納稅、發明創造、公益服務、人才引進及表彰獎勵7項，合共200分。本報綜合報道