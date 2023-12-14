今年首11月鐵路投資達6970億 增7.4%
【本報綜合報道】內地傳媒周二引述中國國家鐵路集團有限公司消息報道，今年頭11月內地鐵路固定資產投資完成6,407億元人民幣（約6,970億港元），同比增長7.4%，截至11月30日內地鐵路營業里程超過15.55萬公里，其中高鐵4.37萬公里。
營業里程逾15萬公里
國鐵集團相關部門負責人表示，上月以來該集團統籌建設資源，加強施工組織，強化安全質量控制，科學有序推進鐵路建設，一批新線陸續建成投產。其中，濟南至鄭州高鐵全線貫通營運，麗江至香格里拉鐵路、川青鐵路青白江東至鎮江關段建成通車，汕頭至汕尾高鐵汕頭南至汕尾段、龍岩至龍川高鐵龍岩至武平段等在建項目取得重要進展，進入開通倒數的階段。
上述負責人表示，鐵路建設投資保持高位運行，對國民經濟回升向好有明顯拉動作用。國鐵集團將加快構建現代化鐵路基礎設施體系，突出提升路網整體功能和效益，高質量推進鐵路規劃建設，充分發揮鐵路建設投資帶動作用，確保全面完成年度國家鐵路投資任務，為經濟社會高質量發展注入新動能。
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