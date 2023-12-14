今年首11月鐵路投資達6970億 增7.4%

營業里程逾15萬公里

國鐵集團相關部門負責人表示，上月以來該集團統籌建設資源，加強施工組織，強化安全質量控制，科學有序推進鐵路建設，一批新線陸續建成投產。其中，濟南至鄭州高鐵全線貫通營運，麗江至香格里拉鐵路、川青鐵路青白江東至鎮江關段建成通車，汕頭至汕尾高鐵汕頭南至汕尾段、龍岩至龍川高鐵龍岩至武平段等在建項目取得重要進展，進入開通倒數的階段。