劇集兩度毀抗日將領名譽 未致歉

【本報綜合報道】內地2007年播放名為《西安事變》的連續劇，劇中描述中國抗日將領馮欽哉利用金條行賄、炸毀煤礦的情節。馮欽哉的孫兒馮寄寧認為有損其祖父的名譽，於是狀告製片廠並獲勝訴。誰知十多年後，上述侵權片段再現，馮寄寧於是第二度向製片廠提告，也同樣獲勝訴，但這次製片廠未有作公開道歉。

情節無證據為史實 今年74歲的馮寄寧退休後將主要精力放在研究、收集有關祖父的資料，當發現西安電影製片廠（下稱西影廠）拍攝的連續劇內容中，出現損害其祖父名譽的情節，他便對西影廠提告。2008年，陝西省西安市碑林區人民法院認定劇中3段情節均沒有證據證實是史實，侵害馮欽哉的名譽權，構成民事侵權，因此裁定西影廠需要登報為當事人恢復名譽，並向馮寄寧賠禮道歉。西影廠也履行法院判決的義務。

2019年，馮寄寧發現多個網站重播上述連續劇時，未刪除侵犯祖父名譽權的內容；又發現該劇由西影廠授權一間媒體再授權某網站播放，他於是再對西影廠提出起訴。西影廠認為，按一事不再理的原則，法院應該駁回馮的訴訟請求；案件一審時，西安市雁塔區人民法院判馮敗訴，馮於是上訴。

後人僅獲賠3.3萬元 今年10月，西安市中級人民法院作出終審判決，認定西影廠存在過錯，判令其再在報刊發道歉聲明，並賠償馮精神損害撫慰金3萬元人民幣（約3.3萬港元）。內地傳媒周二報道，雖然西影廠支付賠償，卻遲遲未登報道歉。