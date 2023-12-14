南水北調東中線 全面通水9周年

【本報綜合報道】內地南水北調東中線工程周二踏入全面通水9周年，全面通水以來累計調水超過670億立方米。水利部和南水北調集團正在推進南水北調東線二期工程、西線工程前期工作，中線引江補漢工程輸水總幹線亦將進入全面施工階段，同時推進數字孿生水網南水北調工程建設，加快構建國家水網主骨架和大動脈。

東中線工程全面通水以來，惠及沿線44座大中城市，直接受益人口逾1.76億人。水利部南水北調工程管理司有關負責人指，南水北調中線供水水質穩定在地表水II類標準及以上，東線供水水質穩定在地表水III類標準。中線的南水由規劃輔助水源成為受水區主力水源，北京城區逾七成供水為南水，天津市主城區供水幾乎全部為南水。

貫通44城 逾1.76億人受惠 中國南水北調集團有限公司有關負責人表示，通過水源置換、生態補水等措施，有效保障該工程沿線河湖生態安全，助力華北地區地下水超採綜合治理。工程累計實施生態補水近100億立方米，推動永定河、滹沱河、白洋淀等一大批河湖重現生機。東線北延應急工程向大運河補水，亦有助京杭大運河去年和今年實現百年來連續兩次全線水流貫通。