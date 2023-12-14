歐盟憂慮南海摩擦 華促尊重主權

【本報綜合報道】中國和菲律賓近日在有主權爭議的南海島礁摩擦加劇，歐盟對外行動署發言人周一表示，對中方艦艇針對菲方船隻的挑釁和危險行為感到擔憂。中國駐歐盟使團發言人周二敦促歐方，切實尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，尊重區域國家為維護南海和平穩定所做努力。