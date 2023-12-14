歐盟憂慮南海摩擦 華促尊重主權
【本報綜合報道】中國和菲律賓近日在有主權爭議的南海島礁摩擦加劇，歐盟對外行動署發言人周一表示，對中方艦艇針對菲方船隻的挑釁和危險行為感到擔憂。中國駐歐盟使團發言人周二敦促歐方，切實尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，尊重區域國家為維護南海和平穩定所做努力。
今年華船巡釣島336天
中國駐歐盟使團指出，菲律賓船隻近日未經中國政府允許，非法衝闖黃岩島、仁愛礁等中國在南海島礁，並以危險方式衝撞現場的中國海警船，嚴重侵犯中方主權，危害中方船隻和人員安全。中國海警依據中國國內法和國際法對菲方船隻採取必要措施，操作專業克制、合理合法。中國外交部就此向菲方提出嚴正交涉，並表示強烈抗議。中方批評歐方罔顧事實，發表聲明指摘中方正當合法海上維權執法行動，為菲方非法挑釁行為站台背書，中方對此堅決反對。
另一方面，日本海上保安廳昨日表示，兩艘中國海警船當天在釣魚島附近航行，連續131天在周邊海域發現中方公務船。日本海上保安廳指出，中方公務船今年在釣魚島巡航日數達336天，與去年持平。
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