習近平晤越南領導人 商南海穩定

【本報綜合報道】中國國家主席習近平周二至周三國事訪問越南，昨日在河內分別與越南國會主席王庭惠、越南總理范明政、越南國家主席武文賞會面。他當天結束訪問回國後，中越兩國發布聯合聲明，同意發揮好中越雙邊合作指導委員會統籌協調作用，就海上問題深入坦誠交換意見，強調要更好管控及積極解決海上分歧，維護南海和地區和平穩定。

聯合聲明提到，中越下階段合作，聚焦政治互信更高、安全合作更實、務實合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好一共6大方向。在分歧管控解決更好方面，聯合聲明提及雙方同意堅持通過友好協商，強化中越政府級邊界談判代表團及下設工作組，積極尋求雙方都能接受的、符合《關於指導解決中越海上問題基本原則協議》、《聯合國海洋法公約》在內國際法的基本和長久解決辦法。

落實《南海各方行為宣言》 兩國同意繼續全面有效落實《南海各方行為宣言》，在協商一致基礎上早日達成實質、有效、符合包括《聯合國海洋法公約》在內國際法的「南海行為準則」，並落實《南海各方行為宣言》高官會及聯合工作組會機制，管控好海上分歧，不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的行動，共同維護海上穩定。