吉林鍋爐燒舊衫供暖 致排黑煙污染

【本報綜合報道】寒潮來襲令內地北方多地大幅降溫，黑龍江省、內蒙古自治區出現零下40多度極寒天氣。內地傳媒周二報道，吉林省吉林市永吉縣雙河鎮供熱鍋爐房被揭發燃燒破舊衣物供暖，黑煙滾滾味道刺鼻。縣政府回應稱，破舊衣物僅為助燃用途，已經要求鍋爐房整改，停止用衣物助燃，同時將展開監測，關注鍋爐廢氣污染物排放的狀況。

涉事供熱鍋爐房的煙囪周日被拍到向外排出灰黑色濃煙，拍攝者稱該鍋爐房燒破衣服取暖，「煙老大味了」。永吉縣政府工作人員周一表示關注到情況，派員前往調查。雙河鎮供熱處採用生物質熱水鍋爐，使用的主要燃料為秸稈綑包，但因其水分過大、難以燃燒，供熱處從外地採購部分廢舊衣物作為輔助燃料，保證居民供暖。

政府下令企業整改 工作人員表示，供熱處安裝布袋除塵設備，保證煙塵達標排放，但近期除塵設備出現故障，導致煙塵溢散。永吉縣要求雙河鎮供熱企業整改，即日起只使用符合標準的秸稈綑包作為燃料，並督促企業盡快維修除塵設備。該縣環保部門和供熱部門亦將對鍋爐展開污染源監測，同時要求各鄉鎮舉一反三，杜絕此類問題發生。