華北暴雪氣溫勢新低 京機場嚴防航空停滯

中小學幼園停面授課 多地迎凍雨 內地北部天氣近期明顯轉冷，中央氣象台昨天續發暴雪、寒潮及冰凍黃色預警，警告華北及東北地區多地由即日起至明日迎來大雪，甚至是大暴雪，其中華北及黃淮北部等地部分地區最低氣溫有望接近或跌破歷史同期極值。北京市應急局同日發布多項應急措施，包括中小學及幼稚園暫停面授課堂，就連首都國際機場亦啟動一級響應機制，嚴防首都對外航空交通陷入停頓。

積雪或深至28毫米 中央氣象台昨天估計，由即日起至今午2時，陝西中部和秦嶺東部、山西南部、河南北部、河北中南部、北京西南部、天津南部及山東北部等地部分地區會有大到暴雪，新增積雪深度達到5至15厘米左右，其中陝西秦嶺東部及河南西部山區等地局地可能迎來20至28毫米新增積雪大暴雪。

由今午2時開始直至明日下午2時，陝西東南部、山西南部、湖北西北部、河南、山東、遼寧東部、吉林東部等地部分地區將迎大到暴雪，新增積雪深度達到5至8厘米左右，其中河南北部等地局地有大暴雪，新增積雪深度或達到20至24毫米。

除了暴雪黃色預警，中央氣象台同時發布寒潮黃色預警及冰凍黃色預警，預測西北地區、內蒙古中西部、華北、黃淮北部及江南、華南北部、貴州等地部分地區由即日起直至周六降溫可達14℃以上，華北及黃淮北部多地最低氣溫或破歷史同期新低；陝北南部和秦嶺東部、山西南部、河南北部和西部、河北南部、山東中部及湖北西北部等地部分地區可能迎來凍雨。

增臨時列車保交通 面對大到暴雪來襲，北京市氣象局前晚也發布暴雪橙色預警，提醒市民注意保暖；減少出行；避免到山區遊玩；建議企事業單位彈性辦公；各單位非必要不展開戶外作業及戶外聚集性活動；全力展開掃雪剷冰行動；密切控各類場館或大型建築，防止垮塌情況發生。

與此同時，北京軌道交通已採取加開臨時列車、延長高峰營運時間等措施，藉此增配運力，而地面巴士在客流集散點及樞紐站儲備機動運力，防止出現客流聚集及長時間等候，並重點防範121條山區道路通行風險，同時停駛部分線路，嚴控途經高速路段線路車速。

另外，北京首都國際機場昨晨與空管局、航空公司及主要保障單位溝通，統一協調航班有序放行，同步啟動定點除冰模式，在跑道起飛端頭附近專門設置除冰區域，方便飛機在除冰結束後，第一時間就可以在跑道外等待起飛。本報綜合報道