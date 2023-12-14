APEC反華示威者遇襲 美議員質疑警冷待

指控上級要求不作為

史密斯表示，反華示威者以和平方式在美國行使言論和集會自由權利，卻受到攻擊，他們的基本公民權利受到侵犯。他指控三藩市警方的不作為是來自上級指示，但不知道下達指令的幕後主使是誰，這標誌美國領土上明目張膽的跨國鎮壓行動升級，這些都應該被調查。他補充，美國警察不會對問題視而不見，但當收到某種指令就可能有這些非常負面的後果。