APEC反華示威者遇襲 美議員質疑警冷待
【本報綜合報道】美國加州三藩市上月舉行亞太經濟合作組織（APEC）會議期間，多名反華示威者聲稱被親華人士毆打，美國國會及行政當局中國委員會周二召開記者會，委員會主席、共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）呼籲全面調查事件，同時質疑三藩市警方收到高層指令，刻意冷處理暴力事件，要求美國司法部介入。
指控上級要求不作為
史密斯表示，反華示威者以和平方式在美國行使言論和集會自由權利，卻受到攻擊，他們的基本公民權利受到侵犯。他指控三藩市警方的不作為是來自上級指示，但不知道下達指令的幕後主使是誰，這標誌美國領土上明目張膽的跨國鎮壓行動升級，這些都應該被調查。他補充，美國警察不會對問題視而不見，但當收到某種指令就可能有這些非常負面的後果。
此前，國會眾議院中美戰略競爭特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）上月30日致函美國司法部，要求調查APEC會議期間親華人士襲擊示威者一事，並國會進行簡報，司法部需要最遲周三前回應。
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