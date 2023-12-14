台指陸鼓勵統派參政 顯理性溫和

【本報綜合報道】台灣民主黨當局多次指控中國大陸干預下月舉行的總統選舉，台灣傳媒於昨日報道，台灣國安人士近日在簡報會指出，中國大陸的干預手段包括積極鼓勵統派組織參政，並且令到國民黨的傾統主張顯得理性溫和。

藉社群媒體作宣傳工具

知情人士透過，中國大陸今年干預台灣的目標包括動員在台協力者參選或助選，檢視部署在台的內應有無動員力量。針對統派組織，中國大陸對台機構曾經檢討過去在台傳遞訊息太過零散，因此今年要求統派組織積極參選，並大肆鼓吹主張。它們利用社群媒體做宣傳工具，成立自己的小媒體，一人就能夠成立20幾間，大多在中南部如台南、高雄、屏東等地，一半報道當地新聞，一半報道兩岸新聞。平常新聞看似中立，但有時穿插特殊訊息，是北京在某一時間有計劃傳遞的內容。這些規模雖小，但能造成聚沙成塔、遍地開花效應。