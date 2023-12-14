解放軍上月4度近台演習 被指屬干選行動

【本報綜合報道】英國傳媒昨日引述台灣安全官員報道，台軍上月4度驅離試圖接近台灣毗連區的中國大陸解放軍部隊，相信這是北京干預台灣大選行動的一部分。

台灣安全官員表示，內部備忘錄顯示解放軍空軍和海軍上月在距台灣海岸44公里的毗鄰區進行4次協調演習，模擬攻打並測試台軍的反應，台灣當時派出部隊驅離解放軍。中國大陸氣球上月一連兩天越過海峽中線，並有中國大陸海洋研究船駛近台灣東部和西部對出毗鄰區海域；同月，一艘中國大陸商業拖船進入台灣南部領海。

上述台灣官員表示，中國大陸透過軍事及非軍事力量，宣示可以隨時對台採取行動，同時保持緊張局勢，每天都散播「和平及戰爭」的訊息，明顯是進行心理戰的證據。

疑削弱台灣並威嚇選民 另一台灣官員形容，這是中國大陸不斷升級的「灰色地帶」作戰一部分，旨在透過反覆演習削弱台灣並威嚇選民，北京似乎想其主張的「民進黨執政就令兩岸有機會開戰」論述看來可能成真。

英國傳媒披露台灣內部安全報告指出，北京在台灣選舉前贊助數百名台灣政界人士到中國大陸低價旅行，台灣政府對中國大陸試圖透過通訊程式、旅行團或虛假資訊活動來資助親北京候選人的行為，保持高度警惕。