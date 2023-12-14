美使：與華分歧爭議未緩 明年合作謹慎樂觀

中美兩國元首上月15日在加州三藩市舉行莊園會晤，雙方同意恢復一系列對話及合作。美國駐中國大使伯恩斯周二強調，兩國關係依然以競爭為核心，並對多個問題的分歧嚴重，形容這是非常困難但非常重要的關係。他對明年兩國合作潛力保持謹慎樂觀，重申美方處理兩國競爭關係時，降低衝突機會是要務。

伯恩斯在美國紐約市出席活動時提到，美中兩國主要分歧未解決，涉及很多問題，所以關係依然是競爭激烈、困難重重、充滿爭議。他指出，美中兩國對台灣的看法存在根本分歧，美方對中國在南海和東海採取的行動亦有根本分歧，批評中方近日在南海針對菲律賓的舉動有爭議性、侵略性，相當令人反感。華府對美國價值觀有堅定信念，因為這本質上是中國政權、北京政府與美國和美國憲法之間最大差別。

指科技大競爭 嚴防軍事優勢 伯恩斯強調，美國繼續關注在最近美中兩國取得進展的合作領域上，中方如何落實承諾，重申解決關鍵分歧和保持警惕的重要性，特別是在技術和國家安全領域。他表示，美國繼續限制關鍵技術出口中國，科技成為兩國關係的主要競爭領域，這是過去10年美中關係出現的最顯著變化。美方確信中方有成為印太地區最強軍事力量的野心，任何能夠帶來軍事優勢的領域，顯然都將是美方要切斷一般交流的領域。

將限制華學生接觸涉國安學術 外界近年提出「東升西降」的說法，伯恩斯揚言美國具有經濟實力、技術優勢、強大科研能力，並且與盟友的關係不斷強化，美方已經加強在東亞地區的力量基礎，聲稱這對保持與中國的和平非常重要。

至於學術與人文交流領域，他表明美國將限制中國學生赴美國學習涉及國家安全的學術；打擊毒品芬太尼方面，中國最近出現履行承諾的迹象，過去一個月對黑市公司採取執法行動，美方希望行動能夠繼續。

中美兩國何時恢復軍事溝通備受關注，美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）周二表示，五角大樓一直與武官辦公室密切合作，政策團隊亦與北京積極協調安排。白宮國家安全顧問沙利文同日出席美國傳媒活動時指，相信兩軍溝通進展在正軌，不認為這是一種拖延，是峰會成果的正常實施，按照雙方的預期進行，所以沒有問題。他指出，真正問題是溝通能否在未來可能出現的任何起落中持續下去。本報綜合報道