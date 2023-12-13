收藏家參觀酒廠後 開封享用陳年威士忌

阿德里安‧馬（Adrian Ma）近20年來一直收藏威士忌，當收到叔叔送贈的價值逾3,000加元（約1.7萬港元）威士忌後，他決定先學習享受這瓶美酒的最佳方式，其後再決定是否保留、出售或打開它。通過親眼目睹釀造威士忌過程，他認為享用威士忌在很多方面都是特別的，不僅是威士忌釀酒師多年辛勤工作的實現，也創造一種可以持續多年的共享體驗。

與友慶生創造共同回憶

阿德里安‧馬最後在和老朋友慶祝40歲生日的聚會上開封了這瓶威士忌。雖然味道不至於誇張，但阿德里安‧馬沒有後悔自己的決定。他稱，人們經常收集威士忌，如果威士忌愈稀有，它的價值就愈高，但與自己關心的人分享一杯令人驚嘆的威士忌，價值卻很難用價格來衡量。他指釀酒廠經理曾告訴自己：「你想要享受它（威士忌），你想要一段回憶，這就是它的用途。」