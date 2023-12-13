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鄱陽湖國際觀鳥季 放歸60隻候鳥
（中新社圖片）
有「中國候鳥小鎮」之稱的中國江西九江永修縣吳鎮周日舉辦第3屆鄱陽湖國際觀鳥季。當日同步舉行了獲救候鳥放飛活動，共放歸候鳥19種合計60隻，其中包括國家一級重點保護野生動物3種10隻，國家二級重點保護野生動物5種16隻。（中新社）
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