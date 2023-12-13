兩岸國際

鄱陽湖國際觀鳥季 放歸60隻候鳥

（中新社圖片） （中新社圖片）
（中新社圖片）
有「中國候鳥小鎮」之稱的中國江西九江永修縣吳鎮周日舉辦第3屆鄱陽湖國際觀鳥季。當日同步舉行了獲救候鳥放飛活動，共放歸候鳥19種合計60隻，其中包括國家一級重點保護野生動物3種10隻，國家二級重點保護野生動物5種16隻。（中新社）
（中新社圖片）（中新社圖片）
（中新社圖片）
（中新社圖片）（中新社圖片）
（中新社圖片）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc