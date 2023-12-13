肢體差異無阻成鴛鴦 夫婦誕子冀延續堅強

澳洲維多利亞省墨爾本一對夫婦因同樣擁有先天肢體差異而相識相愛，即使知道有一半機率會將基因遺傳給孩子，且孩子將來或因肢體差異面臨多種困難，他們也堅持延續生命，並相信這些先天不利因素反而可以成為孩子力量和韌性的來源。

瑟普爾（Dave Serpell）和拉娜（Lana Serpell）都是支援肢體差異組織成員，兩人因一次會議而相識，其後墮入愛河。為能夠與瑟普爾相見，拉娜決定從西澳省珀斯前往北領地達爾文，但當她抵達達爾文時，西澳正施行疫情封鎖措施，導致她被困在達爾文，因此兩人第一次見面就幾乎搬到一起。

兒遺傳症狀嚴重 有唇顎裂 在兒子傑里邁亞（Jeremiah）出生前，瑟普爾和拉娜的生活又發生另一個重大變化，他們聽從醫生的建議，從達爾文搬到墨爾本，以便更接近專家醫院。瑟普爾的症狀沒有已知病因，拉娜的症狀則屬於遺傳，結果兒子遺傳症狀嚴重，且患有唇顎裂，他目前已經在新生兒深切治療部病房待了逾20天，並獲得許多專家看診。

瑟普爾對一切充滿感激，相信如果兒子像父母一樣，將變得不可思議。他稱：「雖然兒子將會進行手術，作為父母，看到兒子經歷這些事情會讓我們感到難過，但他會沒事的，他會很漂亮，因為他是我們創造的。」本報綜合報道