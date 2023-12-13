金正恩疑換新車 制裁或涉漏洞

【本報綜合報道】南韓《朝鮮日報》周一報道，北韓領袖金正恩日前出席全國母親大會，專車型號疑更換為2019年上市的新型邁巴赫S650，它的起步價為3.15億韓圜（約187萬港元）。

金正恩上周日一連兩日乘坐專車前往平壤體育館，專車後車門後方印有平治汽車旗下品牌邁巴赫的標誌，車尾箱更有S650字樣。金正恩專車曾使用過邁巴赫，他9月乘專列抵達舉行俄朝首腦會談的東方航天發射場附近後，改乘從北韓帶來的邁巴赫前往會談現場，但後車門後方沒有邁巴赫標誌，車尾箱沒有S650字樣，金正恩可能在最近一兩個月換了新的專車。

早禁制對朝出口運輸工具 聯合國2017年12月通過《2397號制裁決議》，禁止對朝出口運輸工具，包括邁巴赫豪華房車，惟金正恩一直以邁巴赫為專車。美國智庫先進國防研究中心2019年指，在2018年6月至10月期間，可能有兩輛邁巴赫輾轉5個國家抵達平壤。報道猜測，如果又有新的平治房車進入北韓，很可能是採取類似方式。有輿論質疑，對朝制裁的監視網是否出現漏洞。