日官房長官避過不信任動議

【本報綜合報道】日本執政自民黨俗稱安倍派的「清和政策研究會」爆出政治集資宴會收回扣，內閣官房長官松野博一亦捲入醜聞。立憲民主黨周一向眾議院提出針對松野博一的不信任動議，該院昨日進行表決，在自民黨和公明黨反對下，動議不獲通過。

在表決前，立憲民主黨指如果松野博一多次違法和逃稅，就不適合擔任國會議員，政府若要重新獲得政治信任，第一步是更換無法履行職責的內閣官房長官，松野博一應該立即辭職。動議獲立憲民主黨、維新黨、日本共產黨等多個在野黨支持，但由於掌握多數議席的自由黨和公明黨反對，不信任投票不獲通過。

傳岸田明撤4安倍派閣員 另外，日媒周二指首相岸田文雄最快明日撤換4名安倍派閣僚，包括內閣官房長官松野博一，而岸田文雄還在協調撤換安倍派的5名副大臣和6名政務官。松野博一曾任安倍派事務總長，相信收取超過1,000萬日圓（約54萬港元）回扣。有指安倍派數十名議員涉收取回扣，東京地方檢察廳特搜部將國會周三閉幕後，開始調查收取較多回扣的議員。安倍派是自民黨內最大派系，若該派無人擔任閣僚等政務三大要職，即大臣、副大臣、政務官，將是罕見情況。