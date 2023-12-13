美檢方入稟最高法院 定奪特朗普豁免權

處理干選案 跳過上訴庭 美國前總統特朗普早前被控串謀推翻2020年總統選舉結果，負責調查2021年國會山莊暴動案的特別檢察官史密斯周一入稟聯邦最高法院，請求大法官對前總統特朗普是否擁有豁免起訴權迅速作出裁決，以便審訊能如期進行。

史密斯在入稟狀指，特朗普涉干預大選一案反映美國民主的最基本問題，到底前總統對在任時犯下的罪行是否有絕對豁免權，免受聯邦起訴；又或者前總統在刑事程序開始前曾被彈劾但不成立，是否受憲法保護能免受聯邦起訴。他表示，這是一宗非比尋常的案件，若法院不加速處理刑事豁免權問題，在當前情況下是無可能解決。

串謀推翻2020年總統選舉案原定於明年3月4日開審，哥倫比亞特區聯邦地區法院法官特坎於本月1日駁回特朗普一方的豁免起訴主張，特朗普揚言上訴。史密斯今次是試圖繞過上訴庭，直接讓最高法院定奪。最高法院表示，會盡快決定是否受理案件，指示特朗普的代表律師於下周三前回應。特朗普總統競選辦公室指摘史密斯嘗試繞過上訴法院，除了想傷害特朗普及其支持者外，絕對無理由倉促進行這場虛假審判。

特朗普黨內支持率領先 法國民意研究機構益普索（Ipsos）與英媒合作進行的最新民調顯示，特朗普在共和黨內總統提名戰繼續遙遙領先其他參選人，逾61%共和黨人表明會在黨內初選票投特朗普，遠高於9月的51%支持率。佛羅里達州長德桑蒂斯和美國前駐聯合國大使黑莉的支持率均為11%、生物科技企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）為5%，前新澤西州長克里斯蒂僅有2%，其餘10%共和黨人尚未作出決定。本報綜合報道