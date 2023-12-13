納瓦尼失聯6天 美表關切

【本報綜合報道】俄羅斯反對派領袖納瓦尼的團隊周一宣稱，與在囚的納瓦尼失去聯繫6天。美國白宮國家安全委員會發言人柯比表示，對有關報道深表關切，敦促俄羅斯立即釋放納瓦尼，強調他本來就不應該入獄，將會與美國駐俄羅斯大使館了解更多。

納瓦尼的發言人亞爾梅什（Kira Yarmysh）在社交平台透露，納瓦尼關押在莫斯科以東約240公里的IK-6流放地，他上周在囚室頭暈倒地，獄卒於是讓納瓦尼躺下並輸液。惟律師團隊之後多次探訪IK-6和IK-7流放地，卻獲告知納瓦尼並不在該處。納瓦尼原定周一透過視像出庭，但監獄聲稱出現電力故障，令納瓦尼未能應訊。

曾遭下毒險死 47歲的納瓦尼於2020年8月遭人以神經毒劑「諾維喬克」下毒險喪命，被送往德國救治。2021年1月17日，他從德國返回俄羅斯時立即因違反假釋條件和詐欺罪名被捕，立即入獄，後來罪成判處監禁11.5年。今年8月，他再因創建極端主義社區、資助極端主義活動和其他多項罪名成立，被判處19年監禁。