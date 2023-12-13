歐理會前主席圖斯克 再任波蘭總理

【本報綜合報道】波蘭今年10月舉行國會選舉，三大反對黨聯手擊敗右翼執政法律與公義黨。國會周一表決通過由中間派公民綱領黨黨魁、歐洲理事會前主席圖斯克出任總理，是他時隔近10年來再次掌權。法律與公正黨黨魁卡欽斯基在國會會議結束時走上講台，怒罵圖斯克是德國代理人，圖斯克皺眉以對。

被罵是德國代理人 波蘭眾議院舉行政府信任投票，莫拉維茨基政府得到190票贊成，266票反對，未能通過投票。總理提名人圖斯克得到248票贊成，201票反對，成功當選總理。圖斯克當選後發表簡短感言，他感謝國家，形容這是美好的一天。圖斯克最快今天上午宣誓就職，由隸屬法律與公義黨的總統杜達簽署確認。

66歲的圖斯克曾於2007年當選波蘭總理，2014年出任歐洲理事會主席後辭去總理職務，並連任歐洲理事會主席至2019年。法律與公義黨2015年上台執政至今，任內增加退休金等社會支出政策受保守派歡迎，但推行司法改革被指侵蝕民主，更因而被歐盟凍結資金。圖斯克上台後，波蘭決策料重新跟隨歐盟，包括推動綠色轉型，有望促成歐盟解凍資金。