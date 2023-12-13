澤連斯基警告美政客勿背叛烏兵

【本報綜合報道】美國國會援助烏克蘭撥款法案遇共和黨阻力之際，烏克蘭總統澤連斯基訪問美國，周二到國會發表演說爭取援助，並和美國總統拜登會面。澤連斯基周一警告，美國國會撥款停滯只會助長俄羅斯總統普京，美國政客不要試圖背叛烏克蘭士兵。

澤連斯基周一在華盛頓國防大學向美國和國際軍人發表講話，形容烏克蘭的勝利機會岌岌可危，當自由世界猶豫不決，正是獨裁者慶祝的時候，就像保衞國家需要武器一樣，自由總是需要團結。澤連斯基周二與眾議院議長約翰遜等國會領袖會面，強調援助烏克蘭重要性，憂慮俄羅斯趁機發動更猛烈攻擊。

任內第3次訪國會山莊 澤連斯基任內第3次訪問美國國會山莊，今次正值共和黨人阻撓援烏撥款法案，要求白宮必須同時保障美國邊境安全，而拜登上周稱願意妥協。參議院共和黨領袖麥康奈爾周一強調邊境安全不是擺設，參議院民主黨領袖舒默則稱繼續努力達成協議，但共和黨人有責任表明他們願意有節制。烏克蘭官員透露，澤連斯基無意評論美國邊境問題。