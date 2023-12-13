德憂俄入侵 或爆防衞戰爭

稱裝備不足 明年仍供烏20萬炮彈 德國聯邦國防軍總監布魯爾上周六指，憂慮德國可能在俄羅斯入侵下展開防衞戰爭。他透露，德國明年將向烏克蘭提供20萬發炮彈，認為是交付100萬發炮彈計劃的重要一環。

布魯爾接受《星期日法蘭克福匯報》專訪，稱擔心俄羅斯重新武裝的事實及俄羅斯總統普京如何定位。他指局勢不可能回到去年俄烏戰爭爆發前，德國所有人都應知道如何回應俄羅斯的威脅，將不得不習慣有朝一日可能打一場防禦戰的想法。對於德軍能否在俄烏戰爭結束後，應對俄羅斯對北約的攻擊，布魯爾給予肯定回應並指自衞求存別無選擇。

俄正攻烏所有前線陣地 然而，布魯爾承認德軍過去多年一直專注於處理國際危機，在國家和同盟防禦方面存在不足。而且，德軍裝備仍然不足，且指揮架構無法作出快速及針對性決定。德國是烏克蘭其中一個援助國，提供軍事、政治和財政支援。烏軍收到數款火炮系統、豹2和豹1坦克、IRIS-T和愛國者防空導彈系統、彈藥、汽車、無人機等。

烏克蘭陸軍司令西爾斯基周日表示，俄軍正在攻擊所有烏軍前線陣地，其中東部作戰形勢仍然嚴峻。西爾斯基承認，俄軍沒有停止在整個前線地區的進攻行動。他與東部方向處於守勢的烏軍指揮官舉行會議，分析局勢及計劃下一步行動。會議決定，確保烏軍可持續防禦、保留有生力量及合理使用彈藥。

瑞典三軍總司令抵烏東 瑞典三軍總司令畢登上周六抵達烏東前線，視察烏軍第45獨立炮兵旅的駐地。畢登與部分在瑞典受訓的烏軍炮兵及步兵交談，他們感謝畢登及瑞典援助烏克蘭。本報綜合報道