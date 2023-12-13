拜登稱續對以方軍援 至消滅哈馬斯

【本報綜合報道】美國總統拜登周一晚在白宮舉行猶太教光明節招待會期間，指摘全球反猶太主義浪潮令人不適，表明自己是錫安主義者，美國會繼續軍援以色列直至消滅巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯。他強調必須小心謹慎，不能讓全球輿論轉變。

近800名來賓出席光明節招待會，包括猶太人大屠殺幸存者、猶太社區領袖、參議院民主黨領袖舒默和20多名國會議員。美國副總統賀錦麗丈夫、猶太裔的任德龍參與燈台點火儀式。拜登致詞時說：「你不必是猶太人，也可以是錫安主義者。若沒有以色列，世界上就不會有任何安全的猶太人。」拜登強調美國不會停止行動，直至被哈馬斯扣押的人質回家。

自稱猶太長老赴白宮促停火 同日較早前，近20名自稱猶太長老的婦女趁光明節招待會到白宮外示威，她們身穿寫有「不以我們的名義」字句的黑色T恤，高叫口號敦促拜登支持加薩地帶停火而非種族滅絕，並宣讀加薩的遇難者名字。她們用鐵鏈把自己鎖在白宮圍欄，警方到場鋸斷鐵鏈並帶走示威者，對18人發出傳票後釋放她們。