行動激進 也門叛軍導彈轟炸 美艦馳援挪威油輪

外界憂慮以巴戰火會進一步擴大之際，美國中央司令部周二證實，一枚從也門叛軍青年運動控制地區發射的反艦巡航導彈，於格林威治時間周一晚上9時（香港時間周二清晨5時）擊中位於紅海曼德海峽的一艘挪威化學品油輪，美國海軍神盾驅逐艦梅森號收到求救信號後前往援助。青年運動事後認責，指該貨輪拒絕回應所有警告後，才會開火。

油輪由馬國前赴意大利 美國國防官員表示，遇襲油輪Strinda事發時位於曼德海峽以北111公里，它被導彈擊中後起火，沒有人員傷亡，梅森號已前往現場協助，Strinda遇襲後數小時已能靠自身動力恢復航行。Strinda懸掛挪威國旗，由挪威公司Mowinckel Chemical Tankers擁有，並由Hansa Tankers管理。它從馬來西亞出發，載有菜油和生物燃料，原定前往意大利威尼斯。

Strinda遇襲後，隸屬英國皇家海軍的英國海事貿易行動組織（UKMTO）在社交網「X」發文指，收到一個宣稱是也門海軍的實體通報，要求一艘船隻改變航道前往也門港口。有貨輪追蹤網站懷疑，所指的是一艘向北航行的裝貨油輪。目前未知此事與Strinda遇襲是否有關，亦暫時無法得知油輪是否與以色列有關。

青年運動發言人薩雷（Yahya Saree）昨日證實，海上部隊對載滿石油駛往以色列的挪威油輪Strinda採取軍事行動。在涉事油輪拒絕回應所有警告廣播後，青年運動才將其作為目標，以一枚適當的導彈擊中油輪。

青年運動稱警告無回應 青年運動表明，過去兩天已成功透過發出警告廣播阻止多艘船隻通過，強調將繼續阻止所有船隻駛往以色列港口，直到加薩人獲得所需食品和藥品，組織會毫不猶豫地打擊任何違反上述聲明的船隻。

美媒指出，曼德海峽位於紅海和亞丁灣交界，最窄處僅30公里闊，而全球近10%的海上石油交易都要經過此處。在Strinda遇襲後，國際油價一度小幅上升。青年運動此前警告，會攻擊所有航經鄰近海域前往以色列的船艦。以色列則揚言若國際社會對青年運動的襲擊置之不理，準備好出手反擊，令外界憂慮戰火擴大。本報綜合報道

Strinda載有菜油和生物燃料，原定前往意大利威尼斯。 青年運動襲擊油輪位置 梅森號收到求救信號後前往援助。 薩雷證實海上部隊對挪威化學品油輪Strinda採取軍事行動。